"كيتا" تختتم رعايتها للملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2026 وتحتفي بتأهل المنتخب السعودي رسميًا

نحن فخورون بكوننا جزءًا من هذه الرحلة، وبأننا استطعنا التواصل مع الجماهير بطريقة تعكس قيم كيتا في التلاحم المجتمعي، وهدفنا المستمر في تقديم لحظات من السعادة والتواصل في حياة الناس اليومية." ضمن إطار الرعاية، ظهرت العلامة التجارية لـ"كيتا" بشكل بارز في أنحاء الملعب خلال مباريات التصفيات الآسيوية في مدينة جدة، مما يعكس الارتباط المتنامي للعلامة بالمشهد الرياضي في المملكة.