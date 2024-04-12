بالصور.. "أمانة الطائف" تختتم احتفالات العيد بالعرضة السعودية والألوان الفولكلورية وسط تفاعل كثيف
سجلت حدائق الطائف التي أُقيمت فيها فعاليّات عيد الفطر المبارك للعام الحالي 1445هـ أكبر نسبة إقبال من نوعه خلال العام من الزوار والمرتادين.
وقامت الأمانة ممثلةً في الإدارة العامة للحدائق وعمارة البيئة، بتسهيل دخول الأهالي والزوار، وتوفير كل ما من شأنه راحتهم، بينما جذبت الفعاليّات والأنشطة الترفيهية والثقافية لليوم الثالث والأخير آلاف الأسر لحضور برامج العيد في منتزه الردف ومنتزه الملك عبدالله وحديقة السنابل.
واستمرت فعاليّات العرضة السعودية، وفقرات الفنون الشعبية (المجرور، الخبيتي، الينبعاوي، السامري، حيوما) والأوبريت الإنشادي على المسرح المفتوح، ونالت إعجاب وتفاعل الجميع، وعملت الإدارة العامة للإعلام والاتصال المؤسسي بالأمانة على تقديم جميع أوجه الدعم اللوجستي للفعاليّات المقامة.
وشملت الفعاليّات فقرات ترفيهية، ومسابقات للأسرة والطفل، وفقرات للعروض البهلوانية، وأركان الرسم والألوان، وأنشطة الأطفال، والبرامج الثقافية التي خصصت لها جوائز وهدايا مختلفة، وتوزيع الأطفال للحلوى على الحضور بهدف إدخال الفرحة والسعادة على قلوبهم احتفاءً بهذه المناسبة الإسلامية الغالية.
وكان الإقبال على الفعاليّات المقامة من قِبل الأمانة في المتنفسات العامة كثيفًا جدًا حتى اليوم الثالث والأخير من احتفالات عيد الفطر المبارك لهذا العام، حيث استمتع أكبر عددٍ من الحضور بالفعاليّات مباشرةً عبر شاشات خارجية، إضافة إلى العروض الصوتية المتزامنة مع عروض النوافير المائية واللهب التي أشاعت أجواء البهجة والفرح بين الحضور.
وشاركت أكثر من 60 موقعًا ترفيهيًا واستثماريًا وسياحيًا في تقديم أنشطة ترويحية وبرامج للأسرة والطفل خلال عيد الفطر المبارك للعام الحالي في الطائف وجميع المواقع السياحية، بمتابعة من وكالة الاستثمار التي شددت على أهمية مشاركة القطاع الخاص في برامج الأمانة كشركاء فاعلين، مع الالتزام بالأنظمة والتعليمات البلدية، وارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للزوار وتوفير كل ما من شأنه راحتهم والتسهيل عليهم بما يعكس صورة إيجابية عن هذه المدينة السياحية العريقة.
ولامست عبارات التهاني والتبريكات التي نشرتها الأمانة على اللوحات الإعلانية والشاشات الإلكترونية ومداخل ومخارج المحافظة قلوب الأهالي وزوار المحافظة، حيث أتت معبرة عن العيد السعيد كمشاركة وجدانية من الأمانة لجميع أطياف المجتمع، حيث برزت مظاهر الاحتفاء بالعيد عبر نشر هوية العيد للعام الحالي، ووزعت الأمانة أكثر من 88 مجسمًا وشكلاً جماليًا، وتم وضع 320 إضاءة تجميلية بمواقع متفرقة شملت مداخل المحافظة والشوارع الرئيسة والميادين العامة، مع رفع العلم السعودي في 70 سارية بالطرق والساحات العامة.
وأسهمت جهود أمانة الطائف في نشر مظاهر الفرح والبهجة في مختلف الميادين وشوارع المنطقة، كما قامت الأمانة بوضع إنارة الزينة في المباني التابعة ومباني البلديات الفرعية والمرتبطة على السواء.
يُذكر أن تهيئة أكثر من 210 حدائق ومنتزهات عامة وتجهيزها بكل الخدمات اللازمة من مسطحات خضراء وألعاب أطفال ومظلات وملاعب لممارسة الرياضات المختلفة مع تشغيل جميع مرافق الخدمات بها أسهم في تنامي الإقبال عليها بشكلٍ كبير خلال أيام العيد السعيد، بالإضافة إلى تأهيل مضامير المشي والساحات البلدية لاستقبال المرتادين، وتوزيع أكثر من 25 فرقة للصيانة الشاملة بالمتنفسات العامة والمواقع السياحية لضمان صيانة وتشغيل جميع المرافق بالشكل الأمثل وبالطاقة القصوى لمواكبة تدفق الزوار على مدار الساعة.