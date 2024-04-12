بالصور.. "أمانة الطائف" تختتم احتفالات العيد بالعرضة السعودية والألوان الفولكلورية وسط تفاعل كثيف

وشاركت أكثر من 60 موقعًا ترفيهيًا واستثماريًا وسياحيًا في تقديم أنشطة ترويحية وبرامج للأسرة والطفل خلال عيد الفطر المبارك للعام الحالي في الطائف وجميع المواقع السياحية، بمتابعة من وكالة الاستثمار التي شددت على أهمية مشاركة القطاع الخاص في برامج الأمانة كشركاء فاعلين، مع الالتزام بالأنظمة والتعليمات البلدية، وارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للزوار وتوفير كل ما من شأنه راحتهم والتسهيل عليهم بما يعكس صورة إيجابية عن هذه المدينة السياحية العريقة.