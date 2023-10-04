"السديس" يتفقّد مواقعَ إجابة السائلين بالمسجد الحرام.. ويطّلع على مستوى جودة الخدمات

وأكّد رئيسُ الشؤون الدينية خلال تفقده مواقع إجابة السائلين، ضرورةَ توعية وتوجيه قاصدي المسجد الحرام من الزائرين والمعتمرين، ورفع مستوى الوعي الديني لديهم، والردّ على تساؤلاتهم الدينية، واستشكالاتهم الشرعية، بما يحقّق الوسطية والاعتدال، والتيسير في أداء عباداتهم ومناسكهم. وحثّ منسوبي إدارات إجابة السائلين في المسجد الحرام، على بذل أقصى الجهود، وتقديم أرقى الخِدمات، وفقًا لتوجيهات ولاة الأمر. وطالب المنسوبين بالتوسع في الخِدمات الدينية، وتكثيف مواقع إجابة السائلين، والعناية بالكتيبات التوجيهية والإرشادية الشرعية، وإعداد الخطط المستقبلية للرفع من مستوى الخِدمات الدينية المقدمة في الحرمين الشريفين، علاوة على رفع كفاءة الوسائل المستخدمة، واستحداث أساليب وطرق نوعية تتناسب مع توافر السائلين.