تبوك.. إطلاق خدمة تصريح اللوحات الإعلانية المؤقتة

أطلقت أمانة تبوك، اليوم الأحد، خدمة تصريح اللوحات الإعلانية المؤقتة عبر تطبيق "بلدي".
وتهدف تلك الخدمة إلى رفع معايير الامتثال للمظاهر البصرية في المدن والمناطق، وتنسيق إعلانات التخفيضات للمنشآت التجارية، بالتعاون مع وزارة التجارة.
جاء ذلك ضمن جهود الأمانة لتعزيز جودة الخدمات المقدمة للعملاء، وتنظيم اللوحات الإعلانية المؤقتة على واجهات المنشآت التجارية.
وتتيح الخدمة لأصحاب المنشآت التجارية الحصول على تصريح لتركيب اللوحات الإعلانية المؤقتة؛ للإعلان عن التخفيضات الموسمية، أو إضافة منتجات جديدة أو خدمات محددة للمحال التجارية.
وتشترط على أصحاب تلك المنشآت، التزامهم بالاشتراطات والضوابط، وبينها أن تكون مدة التصريح 90 يومًا فقط.
بالإضافة إلى ضرورة ترتيب وتوحيد مقاسات اللوحات في المبنى وتنسيقها بشكل فني يتناسب مع اللوحات الأخرى، وأن تكون اللوحة مرتبطة بالمحل، وألا تكون مصدر إزعاج صوتي أو ضوئي، أو تحتوي على مضمون مخالف للتعاليم الدينية أو الذوق العام أو النظام.
ويمكن لأصحاب المنشآت التجارية الحصول على التصريح بخطوات سهلة عبر تطبيق "بلدي"؛ حيث يتاح لهم إدخال المعلومات المطلوبة مثل: تاريخ بداية التصريح ومدة العرض، واختيار نوع اللوحة؛ ليتم إصدار تصريح اللوحة بعد استيفاء جميع المتطلبات وسداد الرسوم المقررة.
يذكر أنه يمكن الوصول للخدمة في تطبيق "بلدي" من خلال الرابط .