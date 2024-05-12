تبوك.. إطلاق خدمة تصريح اللوحات الإعلانية المؤقتة

بالإضافة إلى ضرورة ترتيب وتوحيد مقاسات اللوحات في المبنى وتنسيقها بشكل فني يتناسب مع اللوحات الأخرى، وأن تكون اللوحة مرتبطة بالمحل، وألا تكون مصدر إزعاج صوتي أو ضوئي، أو تحتوي على مضمون مخالف للتعاليم الدينية أو الذوق العام أو النظام.