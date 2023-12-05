"سبل" تحصد جائزة أفضل مكتب إدارة مشاريع في العالم لعام 2023

كما يتوج هذا الإنجاز سلسلة الإنجازات السابقة لـ "سبل"، ويعكس سعيها الحثيث لتطوير الأفراد والقطاعات المختلفة التي تندرج تحت منظومتها؛ لمواكبة أحدث وأفضل الممارسات في جميع الخدمات والمنتجات، وأساليب الإدارة وتنفيذ الأعمال، ما من شأنه دعم وتشجيع القطاعات المختلفة للارتقاء بجودة الأعمال وإدارتها على جميع الأصعدة، وتمكين خطة تحول المملكة إلى مركز لوجستي عالمي في إطار رؤيتها 2030.