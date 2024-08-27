ضبط سكن عمالة مخالف ومعمل خياطة غير مرخص في حي الفضيلة بجدة

وبيّنت الأمانة أنه أثناء التفتيش، تَبين أن جميع ماكينات الخياطة والأقمشة المستخدمة في المعمل تعود ملكيتها للعمالة؛ حيث بلغ عددها الإجمالي 20 ماكينة خياطة صغيرة، بالإضافة إلى شراشف صلاة نسائية متنوعة.