ضبط سكن عمالة مخالف ومعمل خياطة غير مرخص في حي الفضيلة بجدة

ضبطت أمانة محافظة جدة، سكن عمالة مخالفًا ومعمل خياطة غير مرخص في حي "الفضيلة" التابع لبلدية الجنوب.
وبيّنت الأمانة أنه أثناء التفتيش، تَبين أن جميع ماكينات الخياطة والأقمشة المستخدمة في المعمل تعود ملكيتها للعمالة؛ حيث بلغ عددها الإجمالي 20 ماكينة خياطة صغيرة، بالإضافة إلى شراشف صلاة نسائية متنوعة.
وأشارت الأمانة إلى أن الفِرَق الميدانية صادرت الأدوات وسلمتها إلى الجمعية الخيرية؛ فيما أغلقت الموقع لاستكمال الإجراءات النظامية.
ويأتي ذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الرقابة على الأحياء والمناطق، ضمن حملة الأمانة المستمرة لضبط المخالفات وضمان التزام الجميع بالأنظمة والقوانين، حرصًا على سلامة المجتمع وتحسين جودة الحياة في المدينة.