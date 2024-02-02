"العشار" الأثرية.. من أضخم البرك على درب زبيدة وتحوي 30 وحدة معمارية ذات وظائف متعددة.. هنا التفاصيل

وهي محفورة بين الحزوم، ولها مصافٍ عدة، ويُسحب لها الماء من على بُعد أكثر من 7 كيلومترات من خلال توجيه الشعبان والحزوم عليها، وهي مدرجة لتسهيل عملية النزول إلى الماء، وتعد من أجمل البرك على درب زبيدة.