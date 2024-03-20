"التجارة": جوائز "اليانصيب" مخالفة للنظام في المملكة.. استدعاء منظميها وإحالتهم إلى النيابة العامة

أكدت وزارة التجارة أن جوائز "اليانصيب" التي تقوم على اشتراط شراء السلع والمنتجات مقابل الحصول على جوائز نقدية أو الدخول في سحوبات الجوائز، أو توزيع الأموال داخل المنتجات المعروضة للبيع على المستهلكين تعد من الأنشطة المحظورة في المملكة.