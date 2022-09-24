تقرير أمريكي.. أحد أشهر الأسماء في عالم الطيران سيقود شركة طيران سعودية جديدة

في حين أشارت مصادر من داخل طيران الاتحاد إلى أن الشركة كلّفت شركة الاستشارات العالمية "كورن فيري" بمهمة البحث عن بديل لدوغلاس، الذي كان واحداً من أبرز أسباب نجاح الشركة الإماراتية.