تقرير أمريكي.. أحد أشهر الأسماء في عالم الطيران سيقود شركة طيران سعودية جديدة

أبدى توني دوغلاس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران (مقرها أبوظبي) وأحد أشهر الأسماء في عالم الطيران، موافقته على الانضمام الى شركة الطيران الجديدة (RIA) أحدث شركة طيران في المملكة العربية السعودية.
ووفقاً لموقع (اسكفت) الأمريكي المتخصّص في شؤون الطيران، فإن خروج دوغلاس من الاتحاد للطيران سيجعل عدداً آخر من الموظفين المهمين يفضلون الانتقال الى الناقل الدولي السعودي الجديد.
في حين أشارت مصادر من داخل طيران الاتحاد إلى أن الشركة كلّفت شركة الاستشارات العالمية "كورن فيري" بمهمة البحث عن بديل لدوغلاس، الذي كان واحداً من أبرز أسباب نجاح الشركة الإماراتية.
تولى دوغلاس قيادة الاتحاد عام 2018، كما شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للمطارات، وشركة أبوظبي للموانئ، وقبل ذلك كان يشغل منصب الرئيس التنفيذي للعمليات والرئيس التنفيذي للمجموعة في أكبر شركة إنشاءات مملوكة للقطاع الخاص في المملكة المتحدة.
تحت قيادة دوغلاس، أعلنت "الاتحاد" تحقيق أرباح تشغيلية أساسية قياسية بلغت 296 مليون دولار للنصف الأول من عام 2022، على الرغم من زيادة تكاليف الوقود بنسبة 60% تقريباً مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.
يُشار إلى أن المملكة تتوسّع في قطاع السياحة والطيران مع هدف طموح للوصول إلى 100 مليون سائح سنوياً بحلول عام 2030، تعمل المملكة جاهدة لتوسيع نطاق اتصالها الجوي الدولي.