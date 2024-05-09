"حساب المواطن" يودع اليوم 3.4 مليارات ريال لمستفيدي دفعة شهر مايو

أودع برنامج حساب المواطن اليوم الخميس 3.4 مليارات ريال مخصص دعم شهر مايو للمستفيدين المكتملة طلباتهم.
وبلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثامنة والسبعين 10.8 ملايين مستفيد وتابع.
وقال مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري: إجمالي ما دفعه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته 202 مليار ريال؛ منها 2.6 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة.
وأضاف "الهاجري": 74% من المستفيدين حصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1477 ريالًا.
وأردف أن عدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج في هذه الدفعة أكثرُ من 2.1 مليون رب أسرة؛ مشكّلين ما نسبته 73%، وبلغ عدد التابعين 7.8 ملايين مستفيد.