"حساب المواطن" يودع اليوم 3.4 مليارات ريال لمستفيدي دفعة شهر مايو

وأردف أن عدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج في هذه الدفعة أكثرُ من 2.1 مليون رب أسرة؛ مشكّلين ما نسبته 73%، وبلغ عدد التابعين 7.8 ملايين مستفيد.