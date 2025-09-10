"معرض الدفاع العالمي 2026" يكتمل حجز 96% من مساحاته بالرياض

في تطور يعكس الحضور الدولي الكبير لقطاع الصناعات العسكرية في المملكة، أعلن معرض الدفاع العالمي عن اكتمال حجز 96٪ من مساحات العرض المخصصة للنسخة الثالثة، التي تستضيفها الرياض برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – يحفظه الله – خلال الفترة من 8 إلى 12 فبراير 2026، بتنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية.
وجاء الإعلان بالتزامن مع مشاركة المعرض ضمن الجناح السعودي في معرض "معدات الدفاع والأمن الدولي" (DSEI) بالعاصمة البريطانية لندن، من 9 إلى 12 سبتمبر 2025، حيث سلط فريق المعرض الضوء على الإقبال العالمي غير المسبوق، والتواصل مع قادة صناعة الدفاع والأمن وصنّاع القرار.
وكشفت إدارة المعرض أن النسخة الثالثة ستستضيف وفودًا من 80 دولة، إضافة إلى نحو 925 عارضًا، مقارنة بـ773 عارضًا في نسخة 2024، كما ستشهد مشاركة بريطانية واسعة مع تأكيد حضور 28 شركة وارتفاع العدد المتوقع إلى 40 شركة، بنسبة نمو تصل إلى 15٪.
وأكد الرئيس التنفيذي للمعرض أندرو بيرسي، أن "معرض الدفاع العالمي أصبح منصة محورية لتشكيل مستقبل الصناعة عالميًا، في ظل حرص كبرى الشركات الدولية على المشاركة بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030".
وتركز النسخة الثالثة على مستقبل التكامل الدفاعي عبر "مختبر صناعة الدفاع"، الذي سيعرض أحدث الابتكارات في الذكاء الاصطناعي، والأنظمة غير المأهولة، والروبوتات، والمركبات الذاتية، والتقنيات الكمّية، والأمن السيبراني، والتقنيات الفضائية، والمواد المتقدمة، إضافة إلى جلسات الريادة الفكرية وبرنامج المستثمرين المبتكر لتعزيز فرص الاستثمار.
وتعد نسخة 2026 الأكبر في تاريخ المعرض، مع توسعة المساحات إلى 273 ألف متر مربع بزيادة 58٪ مقارنة بنسخة 2022، وإطلاق مناطق جديدة تشمل: الأنظمة غير المأهولة، والمنطقة البحرية، ومنطقة سلاسل الإمداد السعودية.
ودعت إدارة المعرض جميع الراغبين بالمشاركة إلى المبادرة بحجز المساحات المتبقية، مشيرة إلى إطلاق منصة التسجيل لزوار قطاع الأعمال لحجز البطاقات مبكرًا وحضور هذا الحدث العالمي النوعي.