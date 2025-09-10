"معرض الدفاع العالمي 2026" يكتمل حجز 96% من مساحاته بالرياض

وكشفت إدارة المعرض أن النسخة الثالثة ستستضيف وفودًا من 80 دولة، إضافة إلى نحو 925 عارضًا، مقارنة بـ773 عارضًا في نسخة 2024، كما ستشهد مشاركة بريطانية واسعة مع تأكيد حضور 28 شركة وارتفاع العدد المتوقع إلى 40 شركة، بنسبة نمو تصل إلى 15٪.