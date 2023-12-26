لا يخلو بيت من وصية.. وثائق قديمة بالعلا تعود إلى 700 هـ يكشفها "العبدالكريم"

وقال: "هذه الوثائق موجودة ومكتوبة بطريقة يمكن أن تقرأ مما يدل على أنهم كانوا أهل علم فكتبوا منها ما يتعلق بالميراث وتوزيعه بشكل مفصل إضافة إلى أنه لا يخلو بيت من وجود وصية، وتوزيعات المياه".