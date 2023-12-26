لا يخلو بيت من وصية.. وثائق قديمة بالعلا تعود إلى 700 هـ يكشفها "العبدالكريم"

كشف الباحث في التاريخ ثامر العبدالكريم، عن وجود وثائق قديمة منذ عام 700 هجري لأهالي البلدة القديمة في العلا.
وقال: "هذه الوثائق موجودة ومكتوبة بطريقة يمكن أن تقرأ مما يدل على أنهم كانوا أهل علم فكتبوا منها ما يتعلق بالميراث وتوزيعه بشكل مفصل إضافة إلى أنه لا يخلو بيت من وجود وصية، وتوزيعات المياه".
وأضاف: الجميل أنهم في البيع والشراء يكتبون "شهد العملاء على أنفسهم" حيث كانوا يلتزمون الدقة والأمانة.
وأردف: لا يُعرف تاريخ محدد لإدارة شؤون عيون المياه للبلدة القديمة في العلا، حيث كان من الضروري وجود قانون يتعلق بوضع باب مفتوح أو وضع فتحة صغيرة لساقية العين ووجود حمام لتوزيع المياه، وكانوا يضعون هذه الاشتراطات الثلاثة ويمنع للمخالفين أن يتسلموا المياه لسقي المزارع.