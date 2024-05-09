الهيئة السعودية للسياحة توقع مع "نون" مذكرة تفاهم لترويج الفعاليات السياحية بالمملكة

وقعت كل من الهيئة السعودية للسياحة وشركة "نون" مذكرة تفاهم؛ وذلك في جناح السعودية وعلى هامش معرض سوق السفر العربي (ATM) ، والذي يقام في مدينة دبي خلال الفترة من 6 إلى 9 مايو 2024، وتهدف المذكرة إلى بحث سبل التعاون وتحسين تجربة العملاء وإطلاق الحملات الترويجية لجذب المزيد من السياح إلى السعودية.
وتتضمن مذكرة التفاهم تطوير محركات الحجز الخاصة بشركة "نون" وتقديم العروض الحصرية والباقات وإعادة بيع التذاكر لقاعدة عملائها في منطقة الخليج ودولة مصر، واستخدام القنوات الترويجية المتخصصة للوصول إلى الشرائح والفئات المستهدفة.
وتعتبر شركة نون الرائدة في مجال التجارة الالكترونية، واحدة من أهم الشركات في مجالها على المستوى الإقليمي، وتتخذ من مدينة الرياض مقراً لها، وقد طورت منظومتها الرقمية والذكية والتفاعلية لتقديم المنتجات والخدمات المتنوعة، ويعزز دخولها في مجال الترفيه والسياحة إضافة نوعية للشركة وللقطاع.
وتأتي هذه المذكرة في إطار جهود وحرص الهيئة السعودية للسياحة؛ على إبرام الاتفاقيات والتعاون مع كبرى الهيئات والجهات والشركات، إضافة لتمكين شركاءها من القطاع الخاص داخل وخارج المملكة، من أجل جذب السياح والترويج للوجهات السياحية، واكتشاف موطن الحفاوة العربية الأصيلة، والتنوع الطبيعي والمناخي والثقافي، وأهم المعالم السياحية والمواقع الأثرية، إضافة للفعاليات النوعية والعالمية التي تقام حول المملكة طوال العام.