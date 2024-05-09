الهيئة السعودية للسياحة توقع مع "نون" مذكرة تفاهم لترويج الفعاليات السياحية بالمملكة

وتأتي هذه المذكرة في إطار جهود وحرص الهيئة السعودية للسياحة؛ على إبرام الاتفاقيات والتعاون مع كبرى الهيئات والجهات والشركات، إضافة لتمكين شركاءها من القطاع الخاص داخل وخارج المملكة، من أجل جذب السياح والترويج للوجهات السياحية، واكتشاف موطن الحفاوة العربية الأصيلة، والتنوع الطبيعي والمناخي والثقافي، وأهم المعالم السياحية والمواقع الأثرية، إضافة للفعاليات النوعية والعالمية التي تقام حول المملكة طوال العام.