"السعودية العظمى والفضاء وبرج إيفل وجادة البوليفارد".. جديد فعاليات "موسم شتاء مرات ٥"

رأس محافظ مرات سند بن عماش آل حفيظ، في ديوان المحافظة، اجتماعَ اللجنة العليا لموسم شتاء محافظة مرات في نسخته الخامسة، الذي سينطلق يوم الجمعة الموافق 6 جمادى الأولى 1446هـ.
وأكد "آل حفيظ" في مستهل الاجتماع، أهمية المهرجان في التعريف بما تشهده المحافظة من نهضة تنموية واقتصادية وسياحية بارزة، بدعم لا محدود من القيادة الرشيدة؛ لما تزخر به محافظة مرات من مقومات سياحية، وتنوع بيئي وتراثي، يمثل مميزات نسبية جاذبة للاستثمار في كل المجالات.
وشدد "آل حفيظ" على ضرورة تضافر الجهود بين جميع الجهات ذات العلاقة للوصول بنسخة المهرجان لهذا العام لأفضل النتائج من خلال البرامج والفعاليات والمبادرات المقامة، والتي تستهدف شرائح المجتمع كافة، وتلبي احتياجات السياح وزوار المحافظة، وحث على تهيئة كل المواقع والخدمات من أجل نجاح هذه النسخة.
وأكد محافظ مرات على جميع أعضاء اللجنة العليا للمهرجان واللجان التابعة لها بالبدء في تنفيذ كل الأعمال والاستعدادات والاجتماعات المتعلقة بالمهرجان اعتبارًا من يوم الاجتماع وحتى انطلاق المهرجان، كما وجه بإتاحة الفرصة الكاملة للشباب السعودي ورواد الأعمال للمشاركة والمساهمة في أعمال التنظيم من خلال الفرص التطوعية التي ستقدم خلال المهرجان.
وقدّم محافظ مرات شكره للقيادة الرشيدة على الدعم اللامحدود لجميع المناطق والمحافظات لتنمية المجتمعات المحلية، كما قدّم الشكر للأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، ونائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، على تشجيعهم واهتمامهم بمثل هذه البرامج التي تحقق جودة الحياة لسكان المنطقة، وزوار المحافظة.
ووجّه الدعوة للجميع من كافة أرجاء الوطن لزيارة موسم شتاء المحافظة والاستمتاع ببرامجه وفعالياته.
وجرى خلال الاجتماع استعراض البرامج والفعاليات التي سيتم تنفيذها بمشيئة الله في الموسم في هذه النسخة؛ حيث أوضح عبدالله المجلي رئيس جمعية التنمية "المنظمة لهذا الموسم" بأن موسم هذا العام سيشهد تطويرًا في مساحته وبرامجه وفعالياته.
وبيّن "المجلي" أن عدد العارضين في هذه النسخة تجاوز 150 مشاركًا في المعارض وعربات الطعام والأسر المنتجة.
وأكد أنه تم في هذا العام -بالتعاون مع بلدية محافظة مرات- إنشاء جادة البوليفارد بطول يتجاوز المائة متر كمركز للتسوق، إضافة لمعرض السعودية العظمى الذي سيحكي مشاريع وطننا العملاقة، والذي سيقام في صالة عمر البليهد، وكذلك سيقام معرض فني بيئي؛ إذ يقام لأول مرة في صالة محمد السليم للفنون التشكيلية.
وقال "المجلي": سيجد هواة الفلك والفضاء ما يلبي رغبتهم من خلال معرض الفضاء الذي سيقدم عددًا من الفعاليات العلمية، وسيتعرف زواره على الفضاء والمجرات والنجوم والكواكب والمواسم والأنواء والأجواء والتوقعات الجوية، وسيقدم المعرض لزواره محاكات السير في الفضاء.
وأضاف: سيتم إنشاء موقع مقاهي برج إيفل في نهاية جادة البوليفارد، إضافة لألعاب ومسرح الطفل، وأمسيات يتم فيها استعراض عدد من الفلكلورات الدمشقية والمصرية والينبعاوية وغيرها من الفعاليات.
وتابع: "سيشارك مستشفى الملك فيصل التخصصي بعربة التبرع بالدم ليتمكن زوار المهرجان من التبرع، كما سيقيم مستشفى محافظة مرات العام عيادة في المهرجان تقدم الخدمات الطبية ويتم خلالها تقديم التطعيمات للإنفلونزا الموسمية وكذلك الحزام الناري".
وختم رئيس جمعية التنمية عرضه عن فعاليات الموسم، بأن زوار هذا الموسم على موعد مع تجربة مدهشة تنتظر زوار الموسم والمحافظة. مقدمًا شكره للراعي الرسمي للمهرجان شركة اسمنت المدينة.
وجرت عدة نقاشات مع أعضاء اللجنة حول كل الاستعدادات والتجهيزات في الموقع ومواقف السيارات والخدمات التي تقدم لزوار المحافظة والمهرجان.