"السعودية العظمى والفضاء وبرج إيفل وجادة البوليفارد".. جديد فعاليات "موسم شتاء مرات ٥"

وقدّم محافظ مرات شكره للقيادة الرشيدة على الدعم اللامحدود لجميع المناطق والمحافظات لتنمية المجتمعات المحلية، كما قدّم الشكر للأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، ونائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، على تشجيعهم واهتمامهم بمثل هذه البرامج التي تحقق جودة الحياة لسكان المنطقة، وزوار المحافظة.