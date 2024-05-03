معلمو العقود المكانية يضعون ملف النقل على طاولة "الشورى"

وكانت وزارة التعليم قد بينت من خلال بيان لها في وقت سابق، أن حركة النقل هذا العام ستكون الأخيرة من نوعها وفق الآلية المعمول بها حاليًا، فيما تعمل الوزارة على تطوير آلية جديدة لحركة النقل، بما يحقق مصلحة المعلمين والمعلمات، ولا يخل بالعملية التعليمية، آخذة في الاعتبار جميع التحديات والفرص، على أن يكون المعلمون والمعلمات شركاء أساسيين في هذا التطوير.