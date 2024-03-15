خطيب الحرم المكي: من أعظم ما يفيده الصائم من مدرسة الصوم تحقيق الإخلاص لله

وأكد الدكتور بليلة على أن للصائمين باب خاص يدخلون منه إلى الجنة، لا يدخل منه أحد سِواهم، عن سهلِ بنِ سعدٍ رضي اللهُ عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: (إن في الجنة بابًا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخلُ منه أحدٌ غيرهم، فإذا دخلوا أُغلِقَ فلم يدخُل منه أحد)، ومِن أعظمِ ما يفيده الصائمُ من مدرسة الصومِ تحقيق الإخلاصِ لله تعالى، وتعميق مراقبته سبحانه، فالصوم عبادة خفية لا يطلع عليه إلا الله تعالى، فيسري أثره إلى نفس الصائمِ وأحواله وأيامه.