استئصال ورم نادر بالمنظار من رحم مريضة ثلاثينية في بيشة

يُذكر أن عدد مراجعي العيادات بالمستشفى خلال شهر أكتوبر الماضي بلغ 4681 مراجعاً، ومراجعي الطوارئ 5054، فيما بلغ عدد الولادات 325 ولادة ما بين طبيعية وقيصرية، وبلغت الفحوصات المخبرية 18755 فحصاً، وعدد 2187 فحصاً إشعاعياً، وكذلك 8900 وصفة طبية، فيما بلغ عدد العمليات الكبرى 159 عملية، منها 112 أجريت عمليات لجراحة اليوم الواحد، وكذلك عدد 104 عمليات صغرى، وبلغ عدد حالات التنويم 756 حالة.