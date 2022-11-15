استئصال ورم نادر بالمنظار من رحم مريضة ثلاثينية في بيشة

تمكن فريق طبي بمستشفى الولادة والأطفال بيشة من استئصال ورم نادر بالمنظار من رحم مريضة في الثلاثين من عمرها، حيث كانت تشكو آلاماً شديدة ومتكررة أسفل البطن وصعوبة في التبول.
وأوضحت صحة بيشة، أن المريضة راجعت مستشفى الولادة والأطفال وتم عمل الفحوصات المعملية والتصويرية اللازمة، واتضح وجود ورم يسمى طبياً بالكيسة الجلدانية (Dermoid Cyst) وهو ورم يحتوي بداخله على شعر وعظام وكتلة شحمية، ويعد من التشوّهات الخلقية النادرة التي تبدأ منذ الولادة، وقد تكللت العملية بالنجاح.
يُذكر أن عدد مراجعي العيادات بالمستشفى خلال شهر أكتوبر الماضي بلغ 4681 مراجعاً، ومراجعي الطوارئ 5054، فيما بلغ عدد الولادات 325 ولادة ما بين طبيعية وقيصرية، وبلغت الفحوصات المخبرية 18755 فحصاً، وعدد 2187 فحصاً إشعاعياً، وكذلك 8900 وصفة طبية، فيما بلغ عدد العمليات الكبرى 159 عملية، منها 112 أجريت عمليات لجراحة اليوم الواحد، وكذلك عدد 104 عمليات صغرى، وبلغ عدد حالات التنويم 756 حالة.