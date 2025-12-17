إقبال متزايد على الأنشطة والفعاليات والمواقع السياحية بالمنطقة الشرقية

ويستمر العمل خلال العام الجاري على عدد من المشاريع الجديدة في المنطقة الشرقية، بحجم استثمارات تزيد عن 21 مليار ريال سعودي، ومنها على سبيل المثال: سوق النساء، منتجع دوست الريفي، منتجع أفاني الساحلي، منتجع الدانة انتركونتيننتال، جزيرة المرجان، فندق ماريوت شاطئ نصف القمر. والجدير بالذكر أن المنطقة الشرقية تحظى بالنصيب الأكبر من محفظة صندوق التنمية السياحي، حيث تمت الموافقة على 651 مشروعاً تحتوي على2621 مفتاح بقيمة إجمالية تجاوزت 12.7 مليار ريال، ومن ضمن هذه المشاريع النوعية: الخبر أفنيوز، منتجع الريتز كارلتون، فنادق الفيرمونت ونوبو ومنتجع ريكسوس ومنتجع شهل في واحة الأحساء