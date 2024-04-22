"الجبير" يجري مباحثات مع سفير بنين ويستقبل سفيري الدومينيكان وبوروندي

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية، عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ، عادل بن أحمد الجبير، بمقر الوزارة في الرياض، اليوم، سفير جمهورية بنين لدى المملكة آدم زاكاري بوقودو.