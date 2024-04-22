"الجبير" يجري مباحثات مع سفير بنين ويستقبل سفيري الدومينيكان وبوروندي

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية، عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ، عادل بن أحمد الجبير، بمقر الوزارة في الرياض، اليوم، سفير جمهورية بنين لدى المملكة آدم زاكاري بوقودو.
وشهد الاستقبال، بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
كما استقبل "الجبير"، في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، سفير جمهورية الدومينيكان المعيّن حديثاً لدى المملكة أندي رودريجيز دوران.
وتمنى للسفير، التوفيق في مهام عمله الجديد.
كما استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية بمقر الوزارة في الرياض، اليوم، سفير جمهورية بوروندي لدى المملكة ناهايو جاكوس يعقوب.
وجرى خلال الاستقبال، بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.