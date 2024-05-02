"الشؤون الدينية للحرمين" تدعو زائري وقاصدي الحرمين لتعظيم فضيلة يوم الجمعة

استعدّت المنظومة الدينية للحرمين الشريفين لصلاة الجمعة غدًا، بحزمة من الخدمات التوجيهية والإرشادية والدروس العلمية؛ لإثراء المصلين والمعتمرين وقاصدي المسجد الحرام وزائري المسجد النبوي.
وهيّأت إدارة إجابة السائلين بتهيئة مكاتبها المنتشرة في "19" موقعًا داخل المسجد الحرام وساحاته؛ لتوعية المصلّين والمعتمرين وتوجيههم، ورفع مستوى الوعي الديني لهم؛ وذلك من خلال اعتماد برنامج للإجابة عن أسئلة المستفتين على مدار "24" ساعة، وتخصيص رقمَين مجانيَّين للإجابة عن المسائل الشرعية عبر الهاتف الثابت والجوال: "8001222400- 8001222100".
ودعا رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، منسوبي الرئاسة إلى مواصلة الجهود الميدانية الدينية وتكثيفها وتعزيزها بالتقانة والتطبيقات الذكية، والترجمة واللغات، وعوامل المعرفة الحديثة؛ لتسهيل تقديم الخدمات الدينية، وإثراء تجربة المصلين والمعتمرين والزائرين، وتيسير أداء نسكهم وعباداتهم، وتذليل العقبات لهم.
وحثّت رئاسة الشؤون الدينية قاصدي وزائري الحرمين الشريفين على أهمية مراعاة تعظيم الزمان والمكان الفاضل، الذي عظّمه الله تعالى، وعظّمه رسوله الكريم محمد ﷺ، من غير إحداث ولا ابتداع، ووجوب الإنصات لخطبة الجمعة، وتجنب اللغو والكلام والعبث والتصوير، وغير ذلك من الأمور التي تنافي الإنصات، وتعكر الأجواء التعبدية الإيمانية، وتؤذي المصلين والزائرين.
وتولي مكاتب إرشاد السائلين للمسجد الحرام اهتمامًا كبيرًا بتوجيه وإرشاد القاصدين في يوم الجمعة، من خلال نخبة من العلماء وأصحاب الفضيلة الذين يلقون الدروس العلمية في شتى العلوم الدينية، ويفقِّهون ضيوف بيت الله العتيق في أصول الدين وفروعه، ومناسك الحج والعمرة، ويجيبون عن الاستشكالات الشرعية في الأحكام والمناسك والشعائر التعبدية.
وتعمل إدارة "إجابة السائلين"، التي تضمّ مجموعة من العلماء والقضاة والمدرسين، على توعية الزائرين والمعتمرين في مسائل العقيدة الإسلامية، والعبادات الشرعية، وأحكام المناسك؛ ليؤدوا عباداتهم على علم وبصيرة، على الوجهة الشرعية المطلوبة، وتنتشر مواقع "إجابة السائلين" في رحاب الحرمين وساحتيهما بأماكن يسهل للزائر والمعتمر الوصول إليها.
من جهتها استعدّت إدارة التوجيه والإرشاد الرقمي باستثمار وسائل الإعلام الحديثة، والتقانة؛ لبثّ المحاضرات والدورات العلمية عن بُعد، وإيصال الدروس العلمية والمحاضرات التوجيهية، إلى أكبر فئة من طلبة العلم والباحثين وعموم المسلمين، وبلغات عالمية؛ إذ قامت إدارة التوجيه والإرشاد وعبر كوادر مؤهلة من المترجمين، بترجمة العديد من الخدمات والبرامج التوجيهية والإرشادية إلى اللغات العالمية، داخل المسجد الحرام وساحاته، من خلال مواقع إجابة السائلين، وأماكن توزيع المطبوعات الورقية والرقمية المترجمة التي تبصِّر الزائرين والمعتمرين والقاصدين بأمور دينهم، وتثري تجربتهم، وتنجح رحلتهم الإيمانية.