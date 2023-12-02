190 جمعية خيرية عربية تتنافس على جائزة الأمير محمد بن فهد

وقال أمين العام لمؤسسة الأمير محمد بن فهد الدكتور عيسى الأنصاري جاءت ”جائزة الأمير محمد بن فهد لأفضل أداء خيري في الوطن العربي“ بهدف المساهمة للارتقاء بأداء المؤسسات الخيرية، وبمستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين على مستوى العالم العربي.

ورفع د. الانصاري شكره وتقديره لرئيس مجلس أمناء المؤسسة الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز، على أطلاق هذه الجائزة والتي من شأنها اثراء روح المنافسة بين مؤسسات العمل الانساني بهدف الارتقاء به وتفعيل خدماته.

وتهدف الجائزة الى توفير الفرص للجمعيات الخيرية والإنسانية في العالم العربي للوصول لأفضل أداء وتأصيل ثقافة التميز في هذه المؤسسات والجمعيات، من خلال معايير الجائزة التي تعمل هذه المؤسسات والجمعيات على تطبيقها لتأهيلها للدخول في المسابقة، التي تتعلق بالقيادة والخدمات المقدمة ورضا المستفيدين وتنمية الموارد المالية وإدارة الوقف وغيرها من المعايير المقترنة بالأداء.