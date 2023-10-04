استطلاع حول سلوكيات القراءة.. 46% من السعوديين يفضّلون المجلات والجرائد الورقية

وفيما يتعلق بالمبالغ التي يتم إنفاقها على الكتب سنويًا، بيّن الاستطلاع أن 13% ينفقون أكثر من 300 ريال سنويًا على الكتب، فيما كان 24% ينفقون من 100 إلى 300، و11% ينفقون من 50 إلى 100، و5% ينفقون أقل من 50 ريالًا، فيما قال 47% إنهم لا يشترون الكتب.