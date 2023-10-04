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استطلاع حول سلوكيات القراءة.. 46% من السعوديين يفضّلون المجلات والجرائد الورقية

أجراه مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني على عينة شملت 1110 مواطنين ومواطنات
استطلاع حول سلوكيات القراءة.. 46% من السعوديين يفضّلون المجلات والجرائد الورقية

أجرى المركز الوطني للاستطلاعات التابع لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني استطلاعًا حول سلوكيات القراءة لدى السعوديين للعام 2023م، بمشاركة 1110 مواطنين ومواطنات.

وحول أنسب الوسائل للقراءة، أظهرت النتائج أن 46% من العينة يفضلون المجلات والجرائد الورقية، فيما يفضل 27% الكتب المطبوعة، و21% الكتاب الإلكتروني، و5% مجلات وجرائد الإلكترونية، و1% مواقع الإنترنت.

وبخصوص أكثر وسائل القراءة استخدامًا، جاءت القراءة من الجوال في المقدمة بـ 64% من العينة، والقراءة ورقيًا سجلت 20%، فيما سجلت القراءة من جهاز الكمبيوتر مباشرة مكتبي أو لاب توب 9%، فيما سجلت القراءة من الجهاز اللوحي تابلت كندل وغيرها 7%.

وبشأن دوافع القراءة، قال 40% إنهم يقرأون لتطوير الذات، و28% للتعليم أو العمل، و17% للترفيه وشغل وقت الفراغ، و15% يقرأون لأن القراءة تقدم إجابات عن أسئلة تدور في الذهن.

وفيما يتعلق بالمبالغ التي يتم إنفاقها على الكتب سنويًا، بيّن الاستطلاع أن 13% ينفقون أكثر من 300 ريال سنويًا على الكتب، فيما كان 24% ينفقون من 100 إلى 300، و11% ينفقون من 50 إلى 100، و5% ينفقون أقل من 50 ريالًا، فيما قال 47% إنهم لا يشترون الكتب.

وبشأن عدد الكتب التي تمت قراءتها خلال العام الماضي، سجّل الاستطلاع 16% من العينة تجاوزت عدد الكتب التي قرأوها أكثر من 6 كتب، فيما قال 15% إنهم قرأوا كتابين، و12% كتاب واحد، و14% 3 كتب، و7% قرأوا 4 كتب، و4% 5 كتب، و3% 6 كتب، فيما أكد 29% أنهم لم يقرأوا أي كتاب.

أما فيما يخص مجالات القراءة لدى السعوديين، فقد أظهر الاستطلاع أن 22% قرأوا في المجالات الدينية، و19% في التاريخ، و13% في القصص والروايات، و8% في الأدب واللغة، كما كان 15% في المجالات العلمية، و15% أخرى في تنمية الذات، و5% في السياسة، و3% في السيرة الذاتية والترجمة.

القراءة
المركز الوطني للاستطلاعات

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