"المرور": تخفيض الـ25% يطبق على المخالفة فور تسجيلها ويستفاد منه خلال 30 يوماً

أوضح المرور السعودي أن تخفيض الـ 25% المنصوص عليه في المادة 75 من نظام المرور، يطبق على المخالفة فور تسجيلها بحق المخالف، ويشمل جميع مخالفات السير المنصوص عليها بجداول المخالفات الملحقة بنظام المرور.
وتفصيلاً، قال المرور: إن تطبيق إجراءات الحجز والتنفيذ بحق المخالف يتم في حال انقضاء مهل السداد دون سداد قيمة غرامة المخالفة سواء مهلة الـ 15 يوماً بعد انتهاء مدة الاعتراض أو مهلة الـ 90 يوماً في حال طلبها.
وبيّن الفرق بين تخفيض 50% وتخفيض 25% للمخالفات، مشيراً إلى أن تخفيض الـ 50% يطبق على المخالفات السابقة لتاريخ 18/ 4/ 2024 م، وفق الشروط المنصوص عليها للاستفادة من التخفيض، أما تخفيض الـ 25% فيطبق على المخالفات المرتكبة بدءاً من هذا التاريخ.
وذكر أن تخفيض الـ 25% ينتهي بانقضاء مهلة الـ 15 يوماً للسداد دون التقدم بطلب مهلة 90 يوماً أو بانقضاء 30 يوماً من مهلة الـ 90 يوماً للسداد في حال طلبها.
وعدد أيام تخفيض المخالفة 45 يوماً من تاريخ تسجيل المخالفة في حال عدم التقدم بزيادة مهلة السداد 90 يوماً و75 يوماً من تاريخ تسجيل المخالفة في حال طلب زيادة مهلة السداد 90 يوماً.
والمدة التي يمكن طلبها لزيادة مهلة سداد المخالفة تشمل 90 يوماً يمكن طلبها قبل انقضاء مهلة 15 يوماً للسداد المنصوص عليها في نص المادة 75 من نظام المرور.
ويشمل تخفيض الـ 25% المخالفات المسجلة بالحد الأدنى فقط، ويسري على المخالفة حتى مع تقدم المخالف باعتراض عليها.
ويمكن الاستفادة من التخفيض خلال 30 يوماً فقط من مهلة الـ 90 يوماً، أما المدة 60 يوماً المتبقية من المهلة فلا يمكن ذلك وتعود المخالفة لقيمتها قبل التخفيض.