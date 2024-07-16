"المرور": تخفيض الـ25% يطبق على المخالفة فور تسجيلها ويستفاد منه خلال 30 يوماً

وبيّن الفرق بين تخفيض 50% وتخفيض 25% للمخالفات، مشيراً إلى أن تخفيض الـ 50% يطبق على المخالفات السابقة لتاريخ 18/ 4/ 2024 م، وفق الشروط المنصوص عليها للاستفادة من التخفيض، أما تخفيض الـ 25% فيطبق على المخالفات المرتكبة بدءاً من هذا التاريخ.