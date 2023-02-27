إنقاذ حياة ثلاثيني بعد تهتك بالأمعاء والأوعية بالبطن في مستشفى بيش بجازان

وأوضحت "صحة جازان" أن قسم الطوارئ بمستشفى بيش العام استقبل مريضًا ثلاثينيًا تعرض لحادث مروري, وفور تعامل الفريق الطبي مع المريض ومتابعة الفحوصات وعلاماته الحيوية، تبين أن لدية هبوطًا حادًا في الدورة الدموية نتيجة وجود نزيف داخلي نشط في البطن، وذلك بسبب وجود تهتك بالأوعية الدموية بالبطن، فقرر الفريق الطبي إنقاذ حياة المريض وإدخاله إلى قسم العمليات وإجراء عملية جراحية طارئة, تم فيها إعادة التروية للأمعاء بترميم وإصلاح الشريان المساريقي العلوي والوريد الأجوف السفلي والوريد الكلوي الأيمن، إضافة إلى استئصال وترميم الجزء المتهتك من القولون، وتكللت بالنجاح ولله الحمد.