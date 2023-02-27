إنقاذ حياة ثلاثيني بعد تهتك بالأمعاء والأوعية بالبطن في مستشفى بيش بجازان

قالت "صحة جازان" إن فريقًا طبيًا بمستشفى بيش العام نجح في إنقاذ حياة ثلاثيني يعاني من نزيف داخلي، نتيجة وجود تهتك بالأمعاء والأوعية الدموية بالبطن بسبب حادث مروري، وذلك بإجراء عملية جراحية طارئة تكللت بالنجاح ولله الحمد.
وأوضحت "صحة جازان" أن قسم الطوارئ بمستشفى بيش العام استقبل مريضًا ثلاثينيًا تعرض لحادث مروري, وفور تعامل الفريق الطبي مع المريض ومتابعة الفحوصات وعلاماته الحيوية، تبين أن لدية هبوطًا حادًا في الدورة الدموية نتيجة وجود نزيف داخلي نشط في البطن، وذلك بسبب وجود تهتك بالأوعية الدموية بالبطن، فقرر الفريق الطبي إنقاذ حياة المريض وإدخاله إلى قسم العمليات وإجراء عملية جراحية طارئة, تم فيها إعادة التروية للأمعاء بترميم وإصلاح الشريان المساريقي العلوي والوريد الأجوف السفلي والوريد الكلوي الأيمن، إضافة إلى استئصال وترميم الجزء المتهتك من القولون، وتكللت بالنجاح ولله الحمد.
وأضافت "صحة جازان" أن المريض خضع لمتابعة مكثفة من الفريق الطبي بقسم العناية المركزة، وبعد تحسن حالته الصحية تم نقله إلى قسم التنويم، حيث استكملت الخطة العلاجية حتى غادر المستشفى بعد تحسن حالته الصحية.
واشارت بأن العملية تعتبر من العمليات الجراحية الكبرى والمعقدة والتي تُجرى في المراكز المتقدمة, وبفضل الله تمكن الفريق الطبي المكون من استشاري جراحة الأوعية الدموية الدكتور خالد الراجحي، واستشاري الجراحة العامة الدكتور العاقب عبداللطيف، واستشارية التخدير الدكتورة سميرة من إجرائها بمستشفى محافظة بيش بجازان لإنقاذ حياة المصاب.