نزيف مفاجئ بالمخ.. الطب يقول كلمته في أسباب وفاة طالب مدرسة بمكة

أعلنت أسرة الطالب الذي تعرَّض للسقوط أرضًا داخل مدرسة بمكة المكرمة قبل نحو أكثر من أسبوعَيْن تسلُّم جثمانه، والصلاة عليه بالمسجد الحرام، ودفنه بمقبرة المعلاة.
وبحسب تبليغ الوفاة الذي اطلعت عليه "سبق"، الصادر من مستشفى النور التخصصي، فإن سبب الوفاة -كما هو مُدوَّن في التقرير- نزيف داخلي شديد بالمخ مفاجئ، أدى إلى توقف القلب، وهبوط حاد في الدورة الدموية.
وكانت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة قد فتحت تحقيقًا موسعًا قبل نحو أكثر من أسبوعين حول وفاة طالب، تعرَّض للسقوط أرضًا داخل مدرسة بمكة المكرمة، وتم نقله من قِبل الهلال الأحمر إلى مستشفى حراء العام، الذي أحاله إلى مستشفى النور التخصصي حيث لفظ أنفاسه الأخيرة.
وتعود التفاصيل، كما رواها ذوو الطالب "نواف عبدالرزاق اللهيبي"، البالغ من العمر 8 سنوات، في خبر نشرته "سبق" في حينه تحت عنوان: "وفاة طالب سقط أرضًا داخل مدرسة بمكة.. وتحقيق موسَّع للجهات الأمنية"، إلى أنهم تلقوا اتصالاً من المدرسة الواقعة بحي العمرة -تحتفظ "سبق" باسمها- مفاده أن ابنهم "نواف" تم نقله إلى مستشفى حراء العام، وحالته خطيرة؛ بحجة أنه سقط أرضًا داخل الفصل بالمدرسة دون سبب.
وعند وصول ذويه إلى المستشفى قرر الأطباء تحويله إلى مستشفى النور من أثر الإصابة التي تعرَّض لها حيث لفظ أنفاسه. وقد تم تدوين أسباب الوفاة بنزيف بالمخ شديد مفاجئ، وتوقُّف القلب، وهبوط حاد في الدورة الدموية.
وطالب ذوو الطالب حينها وزارة التعليم بفتح ملف تحقيق، وتشكيل لجنة عاجلة من التعليم، والرجوع إلى كاميرات المدرسة؛ للتأكد والوقوف على أسباب وفاة ابنهم.