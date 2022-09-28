نزيف مفاجئ بالمخ.. الطب يقول كلمته في أسباب وفاة طالب مدرسة بمكة

وكانت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة قد فتحت تحقيقًا موسعًا قبل نحو أكثر من أسبوعين حول وفاة طالب، تعرَّض للسقوط أرضًا داخل مدرسة بمكة المكرمة، وتم نقله من قِبل الهلال الأحمر إلى مستشفى حراء العام، الذي أحاله إلى مستشفى النور التخصصي حيث لفظ أنفاسه الأخيرة.