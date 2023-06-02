تعرّف على تفاصيل القواعد المنظمة للتقويم الدراسي المقرة من مجلس الوزراء

نشرت الجريدة الرسمية اليوم، تفاصيل القواعد المنظمة للتقويم الدراسي التي نصت في الفقرة الأولى منها، على أن يقسم العام الدراسي إلى ثلاثة فصول دراسية أساسية لجميع مراحل التعليم العام، والتعليم الجامعي ومعاهد وكليات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، مع إمكانية افتتاح فصل رابع صيفي في إجازة الصيف.
وأجازت الفقرة الثانية من القواعد للجامعات والكليات الحكومية والأهلية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والمدارس الأجنبية الخاصة بالجاليات والمدارس السعودية في الخارج اختيار نظام الفصول الدراسية الذي سيطبق لديها، والتعديل على التقويم الدراسي مع التقيد ببداية ونهاية العام الدراسي، والإجازات الوطنية، وإجازات الأعياد المنصوص عليها في اللوائح المنظمة لها.
الفقرة الثالثة من القواعد أجازت لمنشآت التعليم العام الأهلية والعالمية تحديد أوقات بداية ونهاية الفصول الدراسية والإجازات وفق ضوابط تضعها وزارة التعليم.
ونصت الفقرة الرابعة على أنه يجوز أن يسبق بدء الفصل الدراسي الأول –بما لا يزيد على ثلاثة أسابيع– فترة للتهيئة والاستعداد في مدارس التعليم العام والتسجيل في الجامعات والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وما في حكمها، على ألا تؤثر على الحد الأدنى من الإجازة النظامية للهيئة التعليمية.