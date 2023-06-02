تعرّف على تفاصيل القواعد المنظمة للتقويم الدراسي المقرة من مجلس الوزراء

ونصت الفقرة الرابعة على أنه يجوز أن يسبق بدء الفصل الدراسي الأول –بما لا يزيد على ثلاثة أسابيع– فترة للتهيئة والاستعداد في مدارس التعليم العام والتسجيل في الجامعات والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وما في حكمها، على ألا تؤثر على الحد الأدنى من الإجازة النظامية للهيئة التعليمية.