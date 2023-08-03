باحث يدعو أمانة جدة إلى المساهمة بفعاليّة في التصدي للباعة المتجولين غير السعوديين

دعا الباحث التنموي الدكتور معتوق الشريف، أمانة محافظة جدة، إلى المساهمة بفعاليّة في التصدي للباعة المتجولين غير السعوديين في شوارع المحافظة، لتشجع الدمج التدريجي للتجارة غير الرسمية التي يمارسها الأفراد السعوديون من ذوي الدخل المنخفض وغير أصحاب الوظائف، لضمان الحق في العمل، وتخصيص مساحات للتجارة غير الرسمية ووضع سياسات مناسبة من أجل إدماجها في اقتصاد المدينة.
وقال الدكتور الشريف: "تنتشر هذه الأيام ظاهرة الباعة المتجولين غير السعوديين في جميع شوارع المحافظة"، وأضاف: "تجارة الباعة المتجولين تعد رافدًا اقتصاديًا للأسر المنتجة والعاطلين، لذلك لابد من الاهتمام بهذا القطاع وتقديم برامج تأهيلية دائمة للراغبين في دخول هذا القطاع بالتعاون مع الجهات المختصة لتمكين الشباب من الحصول على وظائف وتطوير أساليب عملية التنمية المستدامة".
ولفت الدكتور الشريف إلى أن عدم الاهتمام بهذا القطاع يُسهم في التشويه البصري للمدينة وهدر للأموال التي تشكل دخلاً مستدامًا للمدينة، "الباعة المتجولون لا يستثمرون أموالاً كثيرة لمزاولة هذه التجارة، ولا يدفعون إيجارًا لموقع البيع أو دفع ضرائب أو مصاريف أخرى".
وأشار الدكتور الشريف إلى أن تطبيق اشتراطات ممارسة البيع للباعة الجائلين الصادرة بالقرار الوزاري رقم 4300369126 1/ وتاريخ 11- 5- 1443هـ كفيل بالقضاء على الباعة المتجولين، وتنظيم هذا القطاع الحيوي الذي يعد ضمن حقوق المواطنين في المدينة.