اليوم العالمي للقهوة.. احتفاء بالقهوة السعودية

بمناسبة اليوم العالمي للقهوة، تُنظم وزارة الثقافة عددًا من الفعاليات والمعارض التي تهدف إلى تسليط الضوء على القهوة السعودية كموروث ثقافي عريق. تتضمن هذه الفعاليات:

1. معارض القهوة السعودية: تُقام معارض في مختلف مناطق المملكة تعرض أنواع البن المحلي وطرق تحضير القهوة السعودية. يُشارك في هذه المعارض مزارعو البن من جنوب المملكة، ويُعرض خلالها تاريخ القهوة السعودية وأهميتها الثقافية.

2. مهرجانات ترويج القهوة: تُنظم مهرجانات تحت رعاية وزارة الثقافة لتعزيز مكانة القهوة السعودية، حيث يتم عرض منتجات القهوة المحلية مثل البن الخولاني ومختلف الأدوات المستخدمة في تحضير القهوة، بالإضافة إلى تقديم جلسات تعليمية للجمهور حول طرق التحضير التقليدية.

3. تسجيل القهوة السعودية على قوائم التراث الثقافي: تسعى وزارة الثقافة من خلال تعاونها مع الهيئات الدولية إلى إدراج القهوة السعودية ضمن قوائم التراث الثقافي اللامادي لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو). هذا الجهد يهدف إلى تعزيز مكانة القهوة السعودية على المستوى العالمي كجزء من التراث الثقافي غير المادي للمملكة.