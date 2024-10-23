"البيئة": الأرصاد الزراعية ركيزة استراتيجية لمواجهة الظواهر الجوية المفاجئة

وشدد على أهمية التنبؤات الجوية التي تساعد المزارعين على مواجهة الظواهر الطبيعية المفاجئة مثل الرياح الشديدة، والأمطار الغزيرة، والسيول، وموجات الجفاف والبرودة، والصقيع، التي غالبًا ما تتسبب في انتشار الآفات والأمراض وتؤثر سلبًا في الإنتاج الزراعي.