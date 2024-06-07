سفارة السعودية في نيجيريا تودِّع ضيوف برنامج خادم الحرمين لحج هذا العام

ورفع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى نيجيريا فيصل بن إبراهيم الغامدي بهذه المناسبة الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على هذه اللفتة المباركة، التي تجسد حرص القيادة على تلمُّس حاجات المسلمين، وتمكينهم من أداء ركن الحج، وتذليل كل الصعاب أمام خدمة الحجاج والمعتمرين من جميع أنحاء العالم.