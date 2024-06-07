سفارة السعودية في نيجيريا تودِّع ضيوف برنامج خادم الحرمين لحج هذا العام

أقامت سفارة السعودية في جمهورية نيجيريا بالعاصمة أبوجا اليوم حفلاً لتوديع ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة من جمهورية نيجيريا الاتحادية لموسم حج هذا العام 1445هــ.
ورفع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى نيجيريا فيصل بن إبراهيم الغامدي بهذه المناسبة الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على هذه اللفتة المباركة، التي تجسد حرص القيادة على تلمُّس حاجات المسلمين، وتمكينهم من أداء ركن الحج، وتذليل كل الصعاب أمام خدمة الحجاج والمعتمرين من جميع أنحاء العالم.
من جانبهم، عبّر ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين عن بالغ شكرهم لحكومة السعودية على ما توليه من رعاية واهتمام لخدمة ضيوف الرحمن؛ ليؤدوا مناسكهم بكل يُسر وسهولة.