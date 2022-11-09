"نائب أمير جازان": تفعيل الأمن السيبراني في المملكة أسهَمَ في تقدم مستواها عالميًّا

وأكد أهمية دور الأمن السيبراني في المراقبات الأمنية وحماية قواعد البيانات المعلوماتية؛ وفق اللوائح المنظمة والواردة من الهيئة للأمن السيبراني، انطلاقًا من رؤية المملكة 2030، التي تستهدف التطوير الشامل للوطن وأمنه واقتصاده ورفاهية مواطنيه، وتوفير العيش الكريم لهم؛ مشيرًا إلى ضرورة تعريف الموظفين من منسوبي الإمارة بأهمية الأمن السيبراني والمحافظة على كل ما يتعلق بأنظمة الإمارة وما تحتويه من بيانات ومعلومات، والاستفادة من المختصين بالمركز في مجال عملهم، وتضافر الجهود من قِبَل الجميع؛ سعيًا لتحقيق كل ما فيه الخير والفائدة ويخدم الصالح العام.