ارتفاع أسعار الأضاحي.. "آل شرمة" يقدم 5 حلول ويطالب بمزارع في بعض الدول المجاورة

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك وتكرار أزمة ارتفاع أسعار الأضاحي، يقدم الكاتب الصحفي د. علي آل شرمة خمسة حلول لهذه المشكلة، مطالبًا بحملات تفتيش ومراقبة مكثفة، وتنظيم حركة البيع والشراء في الأسواق، من أجل التصدي للعمالة غير النظامية التي تتحكم في الأسعار، ومعاقبة ضعاف النفوس من التجار، الذين يلجأون لشراء الأضاحي من صغار المربين، والسعي لإخراجهم من السوق عبر افتعال زيادة أسعار الأعلاف، كما يطالب على المدى البعيد، بإنشاء مزارع خاصة لتربية المواشي في بعض الدول المجاورة، للاستفادة من انخفاض تكاليف العمالة وأسعار الأعلاف في تلك الدول.