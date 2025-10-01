تركي الدايل يقود شركة محفز النمو للاستثمار كمؤسس ورئيس تنفيذي لتسريع التحول الاستثماري في المملكة

وقد قاد تركي بن سعود الدايل عددًا من أبرز الصفقات الاستثمارية في المنطقة، من بينها:

الاكتتاب العام لشركة معادن بقيمة 2.46 مليار دولار، وصفقة بيع 20% من أسهم موبايلي، والاستحواذ الاستراتيجي على سلسلة مطاعم كودو ضمن صفقة نوعية في قطاع الأغذية.