إطلاق مبادرة "مستقبل المسؤولية الاجتماعية في المملكة" لعدد من القطاعات عبر ٦ ندوات

من ناحيته، قال إبراهيم المعطش، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للمسؤولية والدراسات: المسؤولية الاجتماعية أصبحت ركناً أساسياً في عمل كل القطاعات وعاملاً مؤثراً في تقدمها وتحقيق مستهدفاتها، لذلك اهتمت الحكومة في هذا الموضوع حتى أضحت المملكة في مقدمة الدول في ترتيب الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية، وحققت معدلات عالية في عدد من المؤشرات، ولعل إقرار مجلس الوزراء وضع يوم خاص يحمل اسم (اليوم السعودي للمسؤولية الاجتماعية) دليل واضح جداً على مدى أهمية هذا الموضوع ودعمه عالياً من القيادة.