جامعة أم القرى تحصد جوائز الابتكار في التعليم والتدريب الإلكتروني

وتسلم رئيس جامعة أم القرى، أ. د. معدي بن محمد آل مذهب، الجوائز من وزير التعليم، يوسف البنيان، وذلك خلال الحفل المنعقد في ملتقى التعليم الرقمي 2025. وجاء تتويج الجامعة بهذه الجوائز تقديرًا لجهودها في تطوير بيئات تعلّم رقمية مبتكرة، وتوظيف التقنيات الحديثة بما يسهم في تحسين تجربة المستفيدين، ورفع جودة التعليم الإلكتروني، وتوسيع فرص التعلّم مدى الحياة، وتعزيز الوصول إلى المعرفة الرقمية.