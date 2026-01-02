جامعة أم القرى تحصد جوائز الابتكار في التعليم والتدريب الإلكتروني
حقّقت جامعة أم القرى إنجازًا وطنيًا جديدًا بحصولها على جوائز الابتكار في التعليم والتدريب الإلكتروني، المقدّمة من المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، ضمن مسار تجربة التعلّم، ومسار صناعة الأثر – فرع المحتوى التعليمي المفتوح.
وتسلم رئيس جامعة أم القرى، أ. د. معدي بن محمد آل مذهب، الجوائز من وزير التعليم، يوسف البنيان، وذلك خلال الحفل المنعقد في ملتقى التعليم الرقمي 2025. وجاء تتويج الجامعة بهذه الجوائز تقديرًا لجهودها في تطوير بيئات تعلّم رقمية مبتكرة، وتوظيف التقنيات الحديثة بما يسهم في تحسين تجربة المستفيدين، ورفع جودة التعليم الإلكتروني، وتوسيع فرص التعلّم مدى الحياة، وتعزيز الوصول إلى المعرفة الرقمية.
ويأتي هذا الإنجاز امتدادًا للدعم والتوجيه المستمر من قيادة الجامعة، وحرصها على تمكين الابتكار في التعليم الرقمي، وتعزيز كفاءة الممارسات التعليمية، بما يواكب مستهدفات التحول الرقمي في قطاع التعليم العالي، ويسهم في صناعة أثر تعليمي مستدام، وتنمية القدرات البشرية، ورفع جودة المخرجات التعليمية.