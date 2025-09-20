"عزنا بطبعنا" .. أمانة القصيم وبلدياتها تكتسي باللون الأخضر احتفاءً باليوم الوطني

وبيَّن المتحدث الرسمي لأمانة المنطقة نايف النفيعي، أن الأمانة أنهت تجهيز (862) لوحة إعلانية، و(151) شاشة عرض موزعة على الطرق العامة والمباني، إضافة إلى تركيب (23,785) علمًا، و(92) سارية، (71) مجسمًا جماليًا بما يعكس أجواءً وطنية مميزة، ويجسد مشاعر الفخر والاعتزاز بهذه المناسبة، وتزينت الميادين والطرقات بأعمال الإنارة الوطنية بطول تجاوز (190,221م).