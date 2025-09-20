"عزنا بطبعنا" .. أمانة القصيم وبلدياتها تكتسي باللون الأخضر احتفاءً باليوم الوطني

أنهت أمانة منطقة القصيم وبلديات المنطقة استعداداتها للاحتفال بمناسبة اليوم الوطني الـ95 للمملكة، الذي يصادف 23 سبتمبر من كل عام تحت شعار "عزنا بطبعنا".
وتزينت شوارع مدينة بريدة ومحافظات المنطقة وميادينها بالأعلام الوطنية واللوحات التي تحمل الهوية البصرية الموحدة للمناسبة، وأضيئت المباني والجسور بالإضاءات التجميلية على الطرقات والميادين تعبيرًا عن فرحة الوطن بهذه المناسبة الغالية.
وبيَّن المتحدث الرسمي لأمانة المنطقة نايف النفيعي، أن الأمانة أنهت تجهيز (862) لوحة إعلانية، و(151) شاشة عرض موزعة على الطرق العامة والمباني، إضافة إلى تركيب (23,785) علمًا، و(92) سارية، (71) مجسمًا جماليًا بما يعكس أجواءً وطنية مميزة، ويجسد مشاعر الفخر والاعتزاز بهذه المناسبة، وتزينت الميادين والطرقات بأعمال الإنارة الوطنية بطول تجاوز (190,221م).
وبيَّن أن هذه الجهود تأتي ضمن حرص الأمانة على إبراز المظاهر الوطنية وتوحيد الهوية البصرية في مختلف المواقع بما يتماشى مع شعار "عزنا بطبعنا" الذي يُجسد تطلعات أبناء الوطن نحو مستقبل مزدهر, مشيرًا إلى أن أمانة منطقة القصيم وبلدياتها تعمل بشكل متكامل لتجهيز الساحات والحدائق والميادين العامة بالزينة الوطنية وتخصيص مواقع للفعاليات والأنشطة المجتمعية المصاحبة لليوم الوطني؛ بما يسهم في صناعة أجواء احتفالية مبهجة تعزز من روح الانتماء والولاء، وتترجم مشاعر الحب والوفاء للوطن وقيادته.