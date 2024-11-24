170 ألف م2 مسطحات خضراء و870 موقفًا للمركبات.. "أنسنة مركزية تبوك" تنطلق قريبًا

وتعمل أمانة منطقة تبوك على تحقيق ذلك، من خلال استحداث أنماط حديثة في التخطيط وتحسين المشهد الحضري بالمنطقة؛ بما يكفل تعزيز المعايير الجمالية والطابع الهندسي والإرث التاريخي فيها؛ حيث ستنطلق قريبًا أعمال تطوير المنطقة المركزية بمدينة تبوك، من خلال إنشاء المسطحات الخضراء بمساحة تتجاوز الـ170 ألف متر مربع، وتضم ما يزيد على 870 موقفًا للمركبات، و120 مقعدًا على طول الممشى الممتد لمسافة 4 كم، وتحيط بها أكثر من 1200 شجرة، و20 ألف زهرة موسمية، إلى جانب ما سيتم من تطوير للطرق المحيطة بالمنطقة بطول 5 كم، والسعي الحثيث في العمل على توفير الأمكنة والأجواء والمساحات، وإرساء قِيَم جمالية تصب في أنسنة تبوك، وتوفير كل ما من شأنه العناية بالخدمات المتنوعة التي تعزز من رفاهية الإنسان.