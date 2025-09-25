فهد العجلان: ذكرى البيعة تجسد التحولات العظيمة وتمكين الإنسان في عهد الملك سلمان

وأضاف: “في قلب تلك التحولات، كانت المرأة والشباب في صلب الاهتمام، حيث تم تمكينهم وإعطاؤهم فرصاً غير مسبوقة للمشاركة في بناء الوطن. اليوم، نرى ثمرة هذا الدعم في كل قطاع وفي كل منصب، وقد أصبحت المرأة السعودية شريكاً فاعلاً في مختلف المجالات ومحركاً أساسياً للنمو الاقتصادي، مما ساهم في تحقيق التوازن بين الجنسين في سوق العمل وفتح آفاق واسعة للريادة والابتكار”.