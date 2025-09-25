فهد العجلان: ذكرى البيعة تجسد التحولات العظيمة وتمكين الإنسان في عهد الملك سلمان

رفع المدير التنفيذي لمجموعة شركات عجلان وإخوانه، الشيخ فهد العجلان، أسمى آيات التهنئة والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس الوزراء، وللشعب السعودي الكريم، بمناسبة ذكرى البيعة الحادية عشرة.
وقال العجلان: “تؤكد هذه الذكرى على عمق ما يربط القائد بشعبه، فقد بادله حباً بحب، وعطاء بانتماء وولاء ودعم، ورخاء باجتهاد ومثابرة وابتكار ونبوغ علمي واقتصادي ورياضي وثقافي وسياسي”.
وأكد أن الإنجازات الاجتماعية التي تحققت في عهد الملك سلمان تجاوزت التوقعات، ورسمت ملامح مستقبل أكثر إشراقاً للمجتمع السعودي، حيث شهدت المملكة قفزات نوعية في التمكين البشري وبناء مجتمع حيوي، لتصبح الرفاهية والسعادة هدفاً استراتيجياً للقيادة. وأثبتت هذه التنمية الشاملة للعالم قدرة المملكة على تحقيق تحولات جذرية بفضل الرؤية الحكيمة التي تضع المواطن في صميم أولوياتها.
وأضاف: “في قلب تلك التحولات، كانت المرأة والشباب في صلب الاهتمام، حيث تم تمكينهم وإعطاؤهم فرصاً غير مسبوقة للمشاركة في بناء الوطن. اليوم، نرى ثمرة هذا الدعم في كل قطاع وفي كل منصب، وقد أصبحت المرأة السعودية شريكاً فاعلاً في مختلف المجالات ومحركاً أساسياً للنمو الاقتصادي، مما ساهم في تحقيق التوازن بين الجنسين في سوق العمل وفتح آفاق واسعة للريادة والابتكار”.
وتابع: “لم يقتصر الأمر على التمكين الاقتصادي، بل امتد ليشمل تحسين جودة الحياة عبر تطوير المرافق العامة والترفيهية، فهذا الجانب من الرؤية لم يكن مجرد مشاريع، بل انعكاساً لاستراتيجية عميقة تهدف إلى جذب الكفاءات واستدامتها، وجعل مدننا أكثر جاذبية عالمياً. هذه الإنجازات جعلت المجتمع أكثر تفاعلاً وحيوية، وعززت الشعور بالفخر والاعتزاز لدى أبنائه”.
واختتم العجلان تصريحه: “إن هذه الذكرى التاريخية تذكرنا بالتحولات العظيمة التي شهدتها المملكة، والتي أثبتت للعالم قدرتها على تحقيق التنمية الشاملة بفضل القيادة الحكيمة التي تضع رفاهية المواطن وسعادته في المقام الأول، وهو ما يعكس أن بناء الإنسان كان المحور الأساسي للعملية التنموية في هذا العهد الزاهر”.