اتفاقية تعاون بين "زين السعودية" و"شركة الرواد للأنظمة" لتطوير حلول إنترنت الأشياء

وبهذه المناسبة قال الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال والنواقل والمشغلين في "زين السعودية" المهندس سعد بن عبدالرحمن السدحان: "يكتسب هذا التعاون أهمية خاصة بوصفه الأول من نوعه في قطاع الاتصالات والخدمات الرقمية في المملكة؛ وهو يأتي في إطار استراتيجيتنا في "زين السعودية" لتعزيز الاقتصاد الرقمي وتمكين منظومة رقمية متكاملة تدعم مسيرة التحول الرقمي الشامل في المملكة تماشيًا مع رؤية 2030، عبر تطوير عناصر المحتوى المحلي في قطاع الاتصالات وتوطين المنتجات والخدمات الخاصة بالقطاع؛ مما يساهم في بناء اقتصاد قوي ومستدام".