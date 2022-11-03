"أمانة الرياض" تحدد 10 اشتراطات لوضع المطبات الاصطناعية.. تعرف عليها

وبيّنت أن المطبات توضع في المواقع التي تكثر فيها الحوادث لرفع عامل السلامة المرورية بعد التأكد من عدم وجود قصور في التصميم الهندسي للطريق، وكذلك عند التقاطعات التي لا يوجد بها إشارات ضوئية لتنظيم الأولويات، وعند مداخل الدوار لإلزام السائقين بإعطاء الأولوية.