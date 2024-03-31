"الأرصاد" ينبّه مكة المكرمة وعسير.. أمطار غزيرة وضباب كثيف مع انعدام في الرؤية

وتفصيلًا: نبّه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد استمرار أمطار غزيرة مع رياح شديدة السرعة وجريان السيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة: أضم، وميسان، والخرمة، والموية، وتربة، ورنية. وتستمرّ حتى الساعة الرابعة من فجر الاثنين، وأمطار متوسطة على القنفذة والليث والمظيلف حتى الساعة الثانية صباحًا، وضباب مع شبه انعدام للرؤية على الطائف حتى الساعة التاسعة صباحًا.