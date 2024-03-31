"الأرصاد" ينبّه مكة المكرمة وعسير.. أمطار غزيرة وضباب كثيف مع انعدام في الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر، تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في منطقتَيْ مكة المكرمة وعسير.
وتفصيلًا: نبّه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد استمرار أمطار غزيرة مع رياح شديدة السرعة وجريان السيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة: أضم، وميسان، والخرمة، والموية، وتربة، ورنية. وتستمرّ حتى الساعة الرابعة من فجر الاثنين، وأمطار متوسطة على القنفذة والليث والمظيلف حتى الساعة الثانية صباحًا، وضباب مع شبه انعدام للرؤية على الطائف حتى الساعة التاسعة صباحًا.
وتشهد منطقة عسير ضبابًا كثيفًا مع انعدام في الرؤية، وتشمل الحالة: أبها، وأحد رفيدة، والحرجة، والربوعة، وخميس مشيط، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب، والنماص، وبلقرن، وتنومة، وتستمرّ حتى الساعة التاسعة صباحًا.