"التجارة": تصعيد أكثر من 54 مليون سلعة تموينية لضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة

وأكّدت "التجارة" متابعة فرقها الميدانية المنتشرة تغطية الحالة التموينية لضيوف الرحمن، وذلك بالوقوف على منافذ البيع في المشاعر المقدسة، والتأكد من وفرة السلع والمنتجات الضرورية، وذلك ضمن خطة تفويج حجاج بيت الله الحرام، بالتعاون مع الجهات المشاركة في تنظيم موسم الحج.