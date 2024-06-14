أعلنت وزارة التجارة تصعيد أكثر من 54 مليون سلعة تموينية لضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة خلال يوم التروية الثامن من ذي الحجة 1445هــ.
وأشرفت الوزارة على تأمين سلاسل الإمداد التمويني من خلال تصريحها دخول أكثر من 54 مليونًا و398 ألفًا من المرطبات والمخبوزات والمياه وقوالب الثلج.
وأكّدت "التجارة" متابعة فرقها الميدانية المنتشرة تغطية الحالة التموينية لضيوف الرحمن، وذلك بالوقوف على منافذ البيع في المشاعر المقدسة، والتأكد من وفرة السلع والمنتجات الضرورية، وذلك ضمن خطة تفويج حجاج بيت الله الحرام، بالتعاون مع الجهات المشاركة في تنظيم موسم الحج.
وتواصل فرق الوزارة متابعة سلاسل الإمداد التمويني، والرقابة على جميع المنشآت التجارية ومنافذ البيع والمباسط في المشاعر المقدسة للتحقق من امتثالها لأنظمة حماية المستهلك وضبط المخالفات التجارية.