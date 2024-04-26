شاهد.. "أمانة الطائف" تنشئ السجادة المليونية من الزهور في مهرجان الورد "قطاف 19"

وضمت أكبر سجادة منشأة حتى الآن مختلف أنواع الورود والزهور، منها (البتونيا، البفتة، السلوزيا، الشيرانيا، الأميرانتس، الكوكيا وغيرها)، وستقيم الأمانة العديد من الأعمال الداعمة للمهرجان، وتم اتخاذ تدابير استباقية لهذا الحدث السياحي الكبير الذي تحتضنه المحافظة، مع وضع كافة الإدارات المختصة بالأمانة على أهبة الاستعداد لتقديم خدمات إضافية خلال أيام المهرجان والذي ينطلق الأحد 19 شوال الحالي، حيث خضع المهرجان إلى معايير ودراسات دقيقة من الأمانة لإنجاح هذه الظاهرة السياحية المميزة لسكان الطائف وزوارها وسائحيها، لتقدم صورة زاهية عن هذه المحافظة السياحية العريقة.