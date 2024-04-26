شاهد.. "أمانة الطائف" تنشئ السجادة المليونية من الزهور في مهرجان الورد "قطاف 19"

أنشأت أمانة الطائف أكبر سجادة زهور وورود من نوعها في منتزه الردف بالطائف، بمناسبة إقامة مهرجان الورد الطائفي "قطاف 19"، على مساحة 5206 أمتار مربعة، واستخدمت فيها 1.026.491 شتلة زهور وورود متنوعة.
وسيتمكن زوار مهرجان الورد الذي تقيمه الأمانة بالتعاون مع الجمعية التعاونية للورد الطائفي من مشاهدة هذه السجادة المليونية والتي تم تصميمها بنقوشات زخرفية مستمدة من تراث وقصور محافظة الطائف القديمة، وقام مختصون من الإدارة العامة للحدائق وعمارة البيئة بالأمانة بتحويل هذه النقوش الزخرفية المرسومة إلى سجادة رائعة مستخدمين مبدأ التكرار في الرسوم والنقوش.
واطلع أمين الطائف المهندس عبدالله بن خميس الزايدي على مراحل إنجاز السجادة الضخمة والتي تعدّ أكبر سجادة من نوعها تقام في مهرجانات الطائف، كما شاهد تكامل الاستعدادات الجارية لإطلاق فعاليات مهرجان الورد الطائفي "قطاف 19"، والانتهاء من تنفيذ الأعمال التجميلية بموقع المهرجان، وتهيئة مواقع الفعاليات والأنشطة المرافقة، وتهيئة النافورة التفاعلية.
وضمت أكبر سجادة منشأة حتى الآن مختلف أنواع الورود والزهور، منها (البتونيا، البفتة، السلوزيا، الشيرانيا، الأميرانتس، الكوكيا وغيرها)، وستقيم الأمانة العديد من الأعمال الداعمة للمهرجان، وتم اتخاذ تدابير استباقية لهذا الحدث السياحي الكبير الذي تحتضنه المحافظة، مع وضع كافة الإدارات المختصة بالأمانة على أهبة الاستعداد لتقديم خدمات إضافية خلال أيام المهرجان والذي ينطلق الأحد 19 شوال الحالي، حيث خضع المهرجان إلى معايير ودراسات دقيقة من الأمانة لإنجاح هذه الظاهرة السياحية المميزة لسكان الطائف وزوارها وسائحيها، لتقدم صورة زاهية عن هذه المحافظة السياحية العريقة.