"حساب المواطن": 4 أيام على إيداع الدفعة الـ 69 لشهر أغسطس للمستفيدين

أعلن برنامج حساب المواطن، أن يوم الخميس المقبل الموافق العاشر من شهر أغسطس الجاري، هو موعد إيداع الدفعة الـ 69 للمستفيدين.
وقال البرنامج يتبقى 4 أيام على إيداع الدفعة الـ 69 لشهر أغسطس.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبناءً على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، قد وجّه بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية، مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي المؤقت لمستفيدي البرنامج لمدة شهرين، حتى دفعة شهر سبتمبر 2023م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج.
وجاء ذلك ضمن رعايتهما المستمرة للمواطنين والمواطنات في سبيل حماية الأسر المستحقة من تداعيات الآثار المترتبة على ارتفاعات الأسعار العالمية.