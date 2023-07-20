احجز سيارتك في أوروبا عبر تطبيق "يلو"
تواصل شركة الوفاق لحلول النقل "يلو" تقديم خدماتها المميزة لعملائها، وتأكيد مدى انتشارها وقوتها في تلبية احتياجات العملاء داخل المملكة وخارجها، ومع دخول موسم الصيف الذي يشهد انتعاشاً سياحياً، محلياً ودولياً، تتمتع "يلو" بميزة حجز سياراتها عبر تطبيق الشركة من مختلف مدن أوروبا وإنهاء إجراءات الحجز والدفع عبر التطبيق بكل يسر وسهولة، حيث حرصت "يلو" على تفعيل شراكاتها الدولية الواسعة لخدمة عملائها.
وفي هذا الصدد أكد الرئيس التنفيذي لشركة الوفاق لحلول النقل "يلو" الأستاذ محمد النجران بأن تطبيق يلو جعل من حجز السيارة أمراً أكثر يسراً وسهولة داخل المملكة وخارجها، حيث استطعنا ومن خلال شراكتنا توفير خدمة الحجز في مختلف المدن الأوروبية بخيارات متعددة وأسعار منافسة، وتابع قائلاً: "نعمل في يلو بأن نكون دائماً عند مستوى ثقة عملائنا ونلبي كافة احتياجاتهم، وفي هذا الإطار قمنا ببناء شراكات مميزة مع شركات عالمية لتوفير الخدمة المطلوبة وبجودة عالية".
النجران أشار إلى العروض والخدمات المميزة المقدمة أيضاً لدعم السياحة الداخلية عبر العروض على أسعار التأجير وخدمات النقل بين المدن والكيلو المفتوح وغيرها من الخدمات التي يتم تقديمها وتطويرها بشكل مستمر لتكون "يلو" دائماً عند مستوى تطلعات عملائها.
يذكر أن "يلو" لديها أكثر من 90 فرعاً تغطي مدن ومطارات مختلفة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى تواجدها في الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية، وترتبط بشراكات استراتيجية عالمية تتيح للعملاء حجز سياراتهم عبر +140 دولة بأكثر من 3800 فرع. وتتمتع بخبرة تمتد لأكثر من 20 عاماً في مجالها، وتوفر "يلو" لعملائها مفهوماً يتجاوز الخيال، ليس مجرد سيارة بل خدمة تناسب احتياجاتهم ورغباتهم وتأخذ في الاعتبار كل خطوة في رحلة عملائها لجعلها أسهل وأسرع. اعرف أكثر