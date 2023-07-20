احجز سيارتك في أوروبا عبر تطبيق "يلو"

يذكر أن "يلو" لديها أكثر من 90 فرعاً تغطي مدن ومطارات مختلفة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى تواجدها في الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية، وترتبط بشراكات استراتيجية عالمية تتيح للعملاء حجز سياراتهم عبر +140 دولة بأكثر من 3800 فرع. وتتمتع بخبرة تمتد لأكثر من 20 عاماً في مجالها، وتوفر "يلو" لعملائها مفهوماً يتجاوز الخيال، ليس مجرد سيارة بل خدمة تناسب احتياجاتهم ورغباتهم وتأخذ في الاعتبار كل خطوة في رحلة عملائها لجعلها أسهل وأسرع. اعرف أكثر