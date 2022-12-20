إطلاق مبادرة معايير اعتماد المحامين المتخصصين في قضايا الأوراق المالية

وتتضمن المبادرة عددًا من المعايير المطلوبة لتصنيف المحامين المتخصصين في قضايا الأوراق المالية التي تُقام أمام لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، وتقديم الخدمات والاستشارات القانونية في مجال الأوراق المالية والأنشطة المتصلة بها؛ حيث تتمثل تلك المعايير في وجود رخصة سارية لمزاولة مهنة المحاماة، وخبرة لا تقل عن خمس سنوات في ممارسة العمل القانوني، وعضوية سارية في الهيئة السعودية للمحامين، وسجل منشأة قانونية ساري (للمنشآت القانونية)، إضافة إلى الحصول على الشهادة العامة للتعامل في الأوراق المالية (CME-1) أو اجتياز البرنامج التدريبي المتخصص في (التأهيل للممارسة القانونية للأوراق المالية) والمزمع إطلاقه من الهيئة السعودية للمحامين في الفترة القادمة.