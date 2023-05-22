أقدمُ مخلوقات الأرض.. احتفاء لـ"بيئة مكة" بيوم السلاحف العالمي والتنوع الأحيائي

احتفل فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، باليوم العالمي للسلاحف، لتسليط الضوء على أهميتها في الحياة البرية؛ حيث تعد السلاحف أقدم المخلوقات على وجه الأرض، وأصبحت من الأنواع الفطرية البحرية التي يهددها خطر الانقراض.
وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف، أن رؤية المملكة 2030، أولت حماية البيئة والموارد الطبيعية أهمية قصوى بوصفها إحدى الركائز الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة عبر المحافظة على التنوع الأحيائي؛ حيث تُعد ركيزة أساسية لاستدامة وازدهار كوكب الأرض؛ داعيًا إلى تضافر الجهود وزيادة الوعي البيئي في منطقة مكة المكرمة وتعزيز المحافظة على التنوع الأحيائي".
وقال "الخليف": إن وزارة البيئة والمياه والزراعة حذّرت من الصيد في المحميات، ومناطق التجارب، والموانئ والممرات البحرية، وبالقرب من المنشآت البترولية والصناعية؛ حيث يعد ذلك مخالفة تستوجب العقوبة وفقًا لنظام "صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية ولائحته التنفيذية"، إضافة إلى عدم الصيد في مواسم الحظر لبعض الأحياء البحرية مثل: الروبيان، والقبقب، وأسماك الناجل والطرادي؛ وذلك لإعطائها فرصة للتكاثر والحفاظ على المخزون الاستراتيجي المستدام.
وأوضحت الوزارة، أن ذلك الإجراء يهدف للحد من استنزاف تلك الأنواع بالصيد الجائر، والحفاظ على المخزون الاستراتيجي المستدام وإعطاء فرصة لوضع البيض خلال فترة التكاثر، وهناك أسماك تحظر موسميًّا مثل أسماك الباغة، ومدة الحظر ثلاثة أشهر ونصف من 1 يوليو إلى 15 أكتوبر، ويُسمح بصيدها في بقية العام وموسم صيد الروبيان، ومدة حظر الاستاكوزا "اللوبستر" تسعة أشهر من 14 أكتوبر إلى 14 يوليو.
وأشارت إلى أن هناك أنواعًا محظورٌ صيدها نهائيًّا مثل خيار البحر، والقواقع والأصداف، وقنافذ البحر، وإسفنج البحر، وأسماك القرش، وأسماك الزينة؛ مبينة أن كل مَن يخالف أي حكم من أحكام النظام أو لوائحه؛ يعاقَب حسب النظام.
من جانبه، قال مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الليث المهندس يحيى بن عبدالرحمن المهابي، أن العديد من الجزر البحرية بمحافظة الليث التي لا تزال تحتفظ بجمال الحياة البرية تتميز بأنها موطن للسلاحف البحرية، مثل "جزيرة مرمر" التي تتميز بأصوات طيور النورس، وجزيرة "جبل الليث" حيث تَعشش نوعان من السلاحف على شواطئ المنطقة، وهي السلحفاة الخضراء، وسلحفاة منقار الصقر.
يُذكر أن اليوم العالمي للسلحفاة هو يوم أنشأته منظمة "ATR" الأمريكية لتشجيع العمل الإنساني العالمي على المحافظة عليها وإنمائها ولفت الانتباه تجاه تعرض بعض أنواعها للانقراض، وأن الهيئة السعودية للحياة الفطرية أعلنت تنفيذ برنامج لدراستها من أجل حمايتها في بيئاتها الطبيعية ودراسة الصفات الظاهرية والقياسات المورفولوجية للسلاحف والبيض ونسبة الفقس وتتبع مسارات هجرتها عن طريق الأقمار الصناعية بالتعاون مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية؛ بغرض تقييم الوضع الحالي للسلاحف، وقد بلغ عدد السلاحف التي تم ترقيمها منذ انطلاق المشروع عام (2009- 2017م) إلى 6065 سلحفاة خضراء و912 سلحفاة صقرية المنقار.