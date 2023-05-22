أقدمُ مخلوقات الأرض.. احتفاء لـ"بيئة مكة" بيوم السلاحف العالمي والتنوع الأحيائي

يُذكر أن اليوم العالمي للسلحفاة هو يوم أنشأته منظمة "ATR" الأمريكية لتشجيع العمل الإنساني العالمي على المحافظة عليها وإنمائها ولفت الانتباه تجاه تعرض بعض أنواعها للانقراض، وأن الهيئة السعودية للحياة الفطرية أعلنت تنفيذ برنامج لدراستها من أجل حمايتها في بيئاتها الطبيعية ودراسة الصفات الظاهرية والقياسات المورفولوجية للسلاحف والبيض ونسبة الفقس وتتبع مسارات هجرتها عن طريق الأقمار الصناعية بالتعاون مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية؛ بغرض تقييم الوضع الحالي للسلاحف، وقد بلغ عدد السلاحف التي تم ترقيمها منذ انطلاق المشروع عام (2009- 2017م) إلى 6065 سلحفاة خضراء و912 سلحفاة صقرية المنقار.