خادم الحرمين وسمو ولي العهد يتلقيان رسالتين من الرئيس الإيراني

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رسالتين، من فخامة الرئيس إبراهيم رئيسي، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تتصلان بالعلاقات الثنائية، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.