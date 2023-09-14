خادم الحرمين وسمو ولي العهد يتلقيان رسالتين من الرئيس الإيراني

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رسالتين، من فخامة الرئيس إبراهيم رئيسي، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تتصلان بالعلاقات الثنائية، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.
وتَسلم الرسالتين -نيابةً عن الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية- نائبُ وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، خلال استقباله في الرياض لسفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى المملكة الدكتور علي رضا عنايتي.
ورحّب خلال الاستقبال بالسفير متمنيًا له التوفيق في مهام عمله الجديدة.
وشهد الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وحضر الاستقبال، مدير عام الإدارة العامة للشؤون الآسيوية السفير محمد المطرفي.