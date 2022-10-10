سنوات "السوداء" و"المشبوهة".. أهالٍ عن "أزمة المياه بعفيف": لم ينجح مسؤول!

"سبق" انتقلت للشيب الشرقي صباح اليوم، وهو الوحيد الذي يخدم السكان بمقابل مادي محدد السعر، لكن بعدد محدود من الصهاريج للجميع كل يوم، حيث التقت هناك عدداً من المنتظرين الذين طالبوا الجهات المسؤولة، بسرعة زيادة الكمية المخصصة للمحافظة وتغذية مشاريع السقيا وزيادة وقت دفع الشبكة للخزانات الأرضية للمشتركين بصفة سريعة وحل عاجل، كذلك فتح الشيب الغربي للسقيا والتعاقد مع أفراد أو كيانات تقدم خدمة سقيا المياه للمواطن، على أن يتم تنظيمهم وترقيم شاحناتهم وتثبيت تسعيرة محددة للبيع وضبط آلية تعبئة الناقلة ولا يسمح لها بالخروج إلا برفقة مستفيد بعد أن يقيّد اسمه في سجلات تثبت حصوله على حصته، مع استبعاد كل من يثبت تلاعبه في التسعيرة أو النظام المتبع، والعمل بجدية على ربط عفيف بمشروع للمياه المحلاة إذا كانت هناك رغبة فعلية في القضاء على هذه المشكلة من جذورها.