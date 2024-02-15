محليات
فعاليات وعروض حية.. "الغامدي" يرعى احتفال مكتب تعليم الشرائع بمناسبة يوم التأسيس
الحفل تَضَمّن عددًا من الكلمات والقصائد الشعرية ومرسمًا حرًّا وألعابًا تراثية
رعى مساعد مدير عام تعليم منطقة مكة المكرمة للشؤون التعليمية علي بن محمد الغامدي، الحفل الذي أقامه مكتب تعليم الشرائع بمناسبة يوم التأسيس.
واطلع "الغامدي" على عدد من المعارض والمتاحف والعروض الحية التي أقيمت بهذه المناسبة، كما شارك الطلاب في المرسم الحر، وكذلك في عدد من الألعاب التراثية التي قدموها.
وتَضمن الحفل الخطابي المقام بهذه المناسبة، عددًا من الكلمات والقصائد الشعرية والعروض المرئية، وفي نهاية الحفل شارك الحضور في العرضة السعودية التي قدّمها مجموعة من الطلاب.